惠譽：大灣區一體化目標具有挑戰性

國際評級機構惠譽指，中國大灣區規劃的潛在經濟一體化效應，將受到「一國兩制」原則下不同法律體系、貨幣和資本帳戶監管框架的影響，並且該情況將持續到至少2047年，直言中國大灣區一體化目標具有挑戰性。

惠譽提及，這一憲章制的基礎下制度特徵的差異，將取決於決策者監管及實現生產等能力。就此而言，大灣區難以達到例如以明確尋求「單一市場」的歐盟為代表的一體化效應。

大灣區規劃下，香港和澳門具有明顯的經濟和商業利益，從長遠來看，應該為政策制定者提供更大的自由度，以實施具有約束力的結構性改革，料將快顯現更具體的進展。

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