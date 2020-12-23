孫煜獲委任為中銀香港副董事長兼總裁
2020年12月23日 17:39
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中國銀行(香港)(02388)宣布，經監管機構批准，孫煜自今日(23日)起由非執行董事調任為執行董事，獲委任為公司及其主要營運附屬公司中銀香港副董事長兼總裁。
緊接上述變更後，孫煜自今日起擔任公司及銀行戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員，不再擔任風險委員會委員。孫煜於2019年2月至2020年12月擔任中國銀行(03988)副行長。
作為公司執行董事，孫煜不在該公司及銀行領取董事袍金，彼出任總裁的基本年薪為498萬港元，另有酌情花紅及其他福利。
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