證監將場外期權保證金規定生效日延遲三年

香港證監會向持牌法團發通函，將會把適用於非中央結算單一股票期權、一籃子股票期權及股票指數期權的保證金規定的生效日期延遲三年，至2024年1月4日。

證監會適用於上述交易的保證金規定原定於2021年1月4日生效。然而，歐盟監管局(European Supervisory Authorities)於2020年11月23日刊發的《監管技術標準》(Regulatory Technical Standards)草擬本，建議對歐盟的非中央結算場外衍生工具保證金制度作出一些修訂，當中包括進一步延遲適用於單一股票期權及指數期權交易的保證金規定的生效時間三年，至2024年1月4日。

鑑於持牌法團目前在非中央結算單一股票期權、一籃子股票期權及股票指數期權方面的風險承擔並不重大，及為了避免市場分割和監管套戥，證監會決定將其保證金規定的生效日期與歐盟所訂的時間表劃一。

另外，《操守準則》附表10第III部第7(e)段將相應地予以修訂，並在適當時候刊憲。

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