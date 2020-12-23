增持意大利長期債券　成脫穎而出投資主題

外國媒體報道，增持意大利長期債務成為脫穎而出的投資主題。

德國商業銀行、摩根大通、滙豐和瑞銀預計，意大利較德國的10年期債券孳息率利差，將持續下降。德意志銀行更傾向於認為，相較於德國同類債券，意大利的債券孳息率曲線會更加平坦。

目前發達市場的固定收益回報乾涸，使它們的吸引力大打折扣，目前超過四分之一的全球債券孳息率不到0%，連葡萄牙和西班牙等歐洲外圍國家的孳息率也已轉為負值。

在這背景下，意大利債券在歐元區具有最高投資級孳息率，可以看做對歐元區本身的信任。畢竟近年來意大利一直是歐洲金融風險的引爆點，然而歐盟各成員國克服分歧，制定了一項突破性的聯合財政計劃，為經濟走出新冠疫情危機提供資金，使得全球對歐元區的信心今年得到極大提升。

分析指出，意大利已是歐元區今年表現最佳的債券市場，孳息率觸及紀錄低點，享受到歐洲央行1.85萬億歐元疫情資產購買計劃的支持。意大利還將成為歐盟提議的復甦基金最大受益者之一。

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