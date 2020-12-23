迷你單位「爆煲」　瑧蓺及傲形連錄帳蝕個案

市區迷你單位「爆煲」，辣招鬆綁連錄蝕讓。市場消息透露，西營盤瑧蓺一個低層單位，實用面積216方呎，開放式間隔，曾開價620萬元放售，減至585萬元售出，呎價27,083元。據了解，原業主持貨僅約3年，帳面損手逾30萬元離場，而上述為該盤首宗二手轉讓個案。

土瓜灣傲形同錄貶值成交。該盤高層D室，實用面積205方呎，同為開放式間隔，減價20萬元後，以420萬元易手，呎價20,488元。原業主於2017年購入，期內帳面低逾30萬元。

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