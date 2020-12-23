全球經貿戰：台積電擬為美國新廠投入逾600名人力

外媒報道，台積電為了美國亞利桑那州的新廠作準備，正計劃在初期投入超過600名的人力。

報道指，台積電在亞利桑那州的全新廠房工程料於2021年展開，目前已有一個人數超過300人，由工程師與管理階層所組成的工作小組，預計在近日派往美國。

消息人士透露，美國當局已經同意發行工作簽證予台積電的相關人員。台積電董事長劉德音表示，他們已在美國錄取了300名持有工作簽證的社會新鮮人，以及有1至2年工作經驗的年輕工程師，預計在2024年展開營運。美國新廠到了最後階段，預估將聘用超過1,600名員工。

台積電在美方力邀下於當地設廠，該廠是台積電在海外的最尖端工廠。從美方立場來看，全球晶圓代工龍頭的台積電在美國設廠，不僅可避免半導體製造遭受中國干擾，於美國境內生產軍事用途的半導體也可顧及國家安全保障。此外，南韓三星電子近來亦計劃在美國擴張生產能力，目前也似乎打算在德州擴廠。

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