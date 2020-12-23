全球經貿戰：拜登上台後　中美科技戰料擴至4大領域

外國傳媒報道，美國候任總統拜登將在明年1月上台，美盛環球資產管理旗下Martin Currie投資策略主管Kim Catechis指出，未來10年中美兩大經濟體將更分離，且科技將成為競爭核心，中國會致力於加速擺脫西方依賴，美國則不太可能放棄當前激進立場，兩強科技對峙將擴及半導體、機器人、醫療科技、量子運算等4大領域。

針對上述4大領域，半導體方面，Catechis指出，電子產業發展中半導體扮演關鍵角色，2019年全球半導體市場總值為4,120億美元；鑑於美國祭出禁令，限制中企取得美企知識產權，影響相關產業結構。

機器人方面，鑑於中美經濟脫鈎將延續至2021年，製造業基地將從中國轉移到其他亞洲國家，甚至回到美國，大量投資將投入供應鏈重組，隨着此進程，各產業不可避免地將大規模採用自動化科技。

醫療科技方面，他引述Statista數據指出，2019年全球遠距醫療市場產值估計455億美元，預計2026年將增長4倍，達1,750億美元，醫學與科技界線逐漸模糊。在目前地緣政治鬥爭中，健康和醫療科技為競爭焦點，疫情下的疫苗開發只是讓雙方更聚焦此領域，「最先開發出安全、有效疫苗的國家，將明顯強化其外交力量，並有能力影響第三方因應疫情的能力。」

量子運算方面，儘管按產業劃分，企業量子運算規模仍不大，但其使用範圍相當廣泛，包括生命科學、汽車、製造業、土木工程及石油和天然氣等，未來量子運算採用範圍中，材料科學、化學、製藥和藥物等領域將加速，藥物領域則會先運用於藥物傳遞(drug delivery)而非藥物開發。

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