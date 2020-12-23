天寰複式戶招標售出　作價4245萬元

建灝地產旗下啟德天寰招標售出1伙特色戶，單位為星寰匯1座5樓、6樓及天台Sky Villa B (Duplex)單位，實用面積1,439方呎，屬四房連雙套房間隔，平台面積519方呎，內置樓梯直達285平方呎私人天台，連車位成交價4,245.05萬港元，呎價約29,500元。

該項目開售至今共沽出813伙，連同車位銷售，共套現逾99億元，全盤沽出近99%單位。現時整個項目僅剩餘9伙單位待售，其中1伙為標準分層單位及8伙特色單位。

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