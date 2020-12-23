始料未及！新冠肺炎疫情下　中國再鬧「電荒」

在新冠肺炎疫情重挫全球經濟之際，在中國出現一個始料未及的狀況，就是出現電力短缺問題。由於中國工業活動從疫情中迅速反彈，電力需求激增使某些地區的工廠、寫字樓和路燈的電力供應轉趨緊張。

摩根士丹利分析師Sara Chan等在研究報告中表示，今年冬天幾乎所有內地主要城市都更加寒冷，有些城市的氣溫比去年低最多攝氏5度，這也是煤炭價格上漲背後的主要原因。

有機構的新能源分析師指出，近幾個月的天氣狀況將是決定斷電程度的關鍵因素，如果寒冷天氣僅持續幾天，那麼高峰負載將迅速下降。

另一方面，作為中國大多數電廠首選燃料的煤炭仍處於供不應求。據報，內地在外交爭端中對澳洲煤炭實行了非正式禁令，但是在最近發生的一系列致命採礦事故之後，內地供應量又未與需求同比例增加。

至於電力短缺對中國經濟的影響，牛津大學中國政治學教授Rana Mitter指出，隨着全球經濟復甦，中國穩定電力供應迫在眉睫，西方正在採取行動重新建立供應鏈，而中國電力供應不可靠的問題或成為重建供應鏈的又一動機。

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