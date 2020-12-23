新盤動向：OASIS KAI TAK連沽兩個特色戶　套現逾8300萬

新盤特色戶受追捧，會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK今日(23日)以招標形式，一連售出兩個低座特色戶，合共套現逾8,300萬元。

其中低座A座地下至1樓C單位，屬四房一套房連工作間連洗手間及儲物房戶型，實用面積1,438方呎，連332方呎花園，售價4,601.6萬元，呎價32,000元。

另一個低座D座5樓至6樓D單位，屬三房一套連工作間連洗手間及儲物房戶型，實用面積1,197方呎，連281方呎天台，售價3,710.7萬元，呎價31,000元。據知，兩位買家均為區外換樓客。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020