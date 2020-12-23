泰央行維持利率不變　下調明年經濟預測

泰國央行在周三(23日)將利率維持在創紀錄低位的0.5厘不變，符合市場預期。由於該國仍在應對新一波新冠肺炎疫情的爆發，央行也因此下調了2021年的經濟前景預測。

當局在一份聲明中表示，央行將持續密切關注政府措施的適當性和各項風險，尤其是國內新一波疫情的爆發，來推進未來的貨幣政策，並指出財政措施必須繼續為經濟帶來支撐。

泰國央行也上調了今年全年的經濟預測，預估全年國內生產總值(GDP)將萎縮6.6%，好於先前預期的萎缩7.8%。不過，該行也將2021年GDP增長預期由先前的3.6%下調至3.2%。

新冠肺炎疫情摧毀了泰國經濟的兩個主要增長動力，即旅遊業和貿易，該國經濟仍持續受到全球需求疲弱和缺乏外國遊客的衝擊。泰國旅遊協會曾警告，在今年下半年泰國將有高達1/3的旅遊業營運商面臨流動性枯竭的問題，並可能將永久倒閉。

為應對疫情，政府採取了一系列刺激措施，並已經推出了1.9萬億泰銖(約4,914億港元)的經濟激計劃，最近該國政府也批准了在2021年第一季增加14億美元額外支出。

有分析指出，如今在北半球進入冬季，全球新冠肺炎病例數呈上升趨勢，將在接下來的兩個季度中對經濟增長帶來壓抑。

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