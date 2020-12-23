明年亞太區IPO　料由疫苗相關醫藥股主導

今年隨中概股回流，亞太地區新股IPO市場意外火熱。有專家認為，明年亞太地區IPO 將延續今年熱度，尤其疫苗研發將使相關醫藥產業將持續主導亞太股權資本市場。

Refinitiv數據顯示，含日本在內的亞太地區股權資本市場(ECM)交易總額今年達4391億美元，創下歷史新高，且佔全球交易總額的41％。

自2010年以來，亞太地區對全球集資交易貢獻最大，其中又以醫療保健產業交易增長最為強勁，集資規模大幅成長 148.6％，銀行家認為，在新冠疫苗助力下，2021 年該產業將持續主導亞洲地區資本市場。

瑞銀集團駐香港的亞洲ECM業務董事總經理Selina Cheung表示，新冠疫情的相關交易有望在 2021 年籌集更多資金，預計明年上半年將有更多與醫療保健產業相關的疫苗公司上市。

全年資本市場活動意外成長，使交易員感到驚訝，他們曾預計，直到各國政府和央行祭出前所未有的流動性措施前，交易量將大幅減少。

海通國際董事總經理Kenneth Ho表示：「很多人都沒想到市場竟然出現這種程度的活動，IPO市場熾熱對經濟發展起到良好的推動作用，為注入了許多資本。」

另外，Refinitiv 數據顯示，港交所今年以119筆、總價值312.1億美元的融資交易，成為僅次於美國納斯達克的全球第二大最受歡迎發行地。

據《路透社》此前報導，抖音最大競爭對手快手擬將來港上市日期定於2021年2月5日，目標估值為500億美元。京東集團旗下的京東物流也計劃明年上半年來港IPO，計劃集資20億至30億美元。

此外，消息人士稱，中國叫車平台滴滴出行考慮明年在香港IPO，IPO估值預計高達600億美元。

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