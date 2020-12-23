萊坊林浩文：文輝道地皮批出對豪宅售價有利好作用

萊坊執行董事林浩文認為，山頂文輝道地皮順利批出，反映政府這次有隨行就市。而中標價比預期理想，亦可見發展商對超級豪宅後市信心十足，尤其山頂區豪宅。是次中標發展商對該區經驗充足，亦有項目在售，可產生協同效應，所以出價較高做法合理，相信這次成交對山頂地價及豪宅售價有利好作用。

中標價理想原因是山頂未來供應量稀少，現時沒有空置稅，加上今次地皮「一拆二」出售，樓面面積較兩年前流標時為小及發展商持貨力強，可以善價而沽，有能力打造高端超級豪宅項目。估計項目會以「超豪屋仔」為主打，混合分層單位發展，總發展成本料約150億至160億元，料落成每呎可賣9萬元起。

建議政府可把另一幅文輝道地皮盡快招標出售，由於這次成交，該行會把這幅地的樓面地價預測，上調至每方呎4.5萬至4.7萬元。

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