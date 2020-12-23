樓價UPDATES：業主減價下居屋錄多宗成交

樓市剛性需求強勁，最近居屋已補價自由市場承接力不俗，馬鞍山錦豐苑、天水圍天祐苑、屯門澤豐花園在業主減價下齊錄成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣ISLAND RESIDENCE低層F室，一房間隔，實用面積約393方呎，以約月租21,500元放盤約2個月，終獲外區客洽詢，雙方議價後減租4,500元，終以17,000元獲承租，減幅達2成，實用呎租約43.3元，新買家為外區單身客，睇樓1次即決定承租。

●鰂魚涌康怡花園12月暫錄得10宗買賣，平均實用呎價17,095元，其中F座低層13室，實用面積596方呎，三房間隔，以985萬元易手，實用呎價16,527元，原業主於2016年9月以814萬元買入，持貨4年帳面獲利171萬元，單位升值21%。

●北角啟協大廈高層A室，實用面積328方呎，兩房間隔，以540萬元易手，實用呎價16,463元，原業主於1990年2月以631萬元買入一籃子10個單位作員工宿舍，現將10個單位全數放售，持貨30年帳面大幅獲利離場。

●跑馬地華翠臺中層D室，套三房間隔，望開揚景，實用面積約632方呎，以約28,000元放租1個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,500元，以26,500元租出，實用呎租約41.9元，新租客為一家四口，心儀物業屬於名校網，而且鄰近銅鑼灣市區，睇樓2次決定承租。

●薄扶林置富花園11座中層E室，實用面積約439方呎，建築面積約為518呎，為兩房間隔，原業主開價約728萬元，議價後以約712萬元成交，折合實用呎價約為16,219元，建築呎價約為13,745元。買家一直物色上車盤單位，見上述單位價格合預算，並趁年底前趕及上車，並由租客變業主。

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九龍區

●紅磡黃埔花園12月至今暫錄約15宗買賣，平均實用呎價16,066元，其中9期7座中層E室，實用面積860方呎，套三房間隔，另設工人房，座向東南方，望海景，月初開價1,800萬元，剛以1,720萬元易手，實用呎價20,000元，算是屋苑近日「疫」市高價成交。

●黃大仙鑽嶺低層I室，實用面積約323方呎，一房間隔，近日獲買家以563.8萬元承接，實用呎價約17,455元，原業主於2015年9月以約459.9萬元購入，持貨約5年轉手帳面獲利約103.9萬元，物業升值約23%。

●油塘曦臺11月中開始入伙，市場暫錄約8宗租賃個案，包括2座高層A室，實用面積547方呎，兩房間隔，望海景，吸引同區客承租，每月租金18,500元，實用呎租約34元，業主於2020年5月斥資1,174.3萬元購得，回報率約1.9厘。

●油塘鯉灣天下高層E室，實用面積636方呎，套三房間隔，享避風塘海景，最初開價1,100萬元，以貼市價1,062萬元易手，實用呎價16,698元，新買家為首置客，考慮片刻即拍板入市自用。

●將軍澳新都城1期6座中低層F室，實用面積約364方呎，兩房間隔，叫價650萬元放售，經議價後減價6.2萬元或9.5%，最後以643.8萬元成交，實用呎價約17,687元，因單位仍有租客居住，因此買家無睇樓情況下經過一輪議價及考慮後決定買入。

●將軍澳晉海1B座低層B室，實用面積約624方呎，三房間隔，日前以1,031萬元沽出，實用呎價約16,522元，原業主於2017年10月以約824.9萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利約206.1萬元，物業升值約25%，屋苑12月累錄約11宗二手成交，現時有約80個單位放售，最低入場價由630萬元起。

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新界區

●西貢大網仔萬宜山莊雙號村屋全幢，四房雙套設計，連天台約700方呎，原先叫價2,800萬元，累減150萬或減幅5.4%，以2,650萬元成交，原業主為外籍人士，於2017年5月購入上址，當時作價2,200萬元，持貨3年多至今沽售，帳面獲利450萬元，物業期內升值20%。

●馬鞍山居屋錦豐苑錦蘭閣低層3室，實用面積427方呎，兩房間隔，原先未補價自由市場開價450萬元，放盤1個月，以438萬元沽出，實用呎價10,258元，原業主於2010年11月購入上址，當時未補價作價122萬元，持貨逾10年至今沽售，帳面獲利316萬元離場。

●馬鞍山新港城C座中層1室，實用面積490方呎，三房間隔，開價約800萬元，議價後以750萬元易手，實用呎價15,306元，原業主於2010年以300萬元購入，持貨10年帳面獲利約450萬元離場，單位升值約150%。

●馬鞍山天宇海5A座低層D室，實用面積732方呎，套三房及儲物房間隔，開價約930萬元，日前議價後以888萬元易手，實用呎價12,131元，原業主於2010年以430萬元購入單位，持貨10年，是次沽出單位帳面獲利458萬元，單位升值約107%。

●上水御皇庭12月暫錄約4宗買賣，包括2座低層G室，實用面積414方呎，兩房間隔，議價後以533萬元獲承接，實用呎價12,874元，原業主於2016年以370萬元購入，持貨約4年沽出帳面獲利約163萬元，單位升值約44%。

●粉嶺花都廣場9座中層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，原先叫價520萬元，有三組買家爭相購買，最終以515獲承接，減價5萬元或1%，實用呎價約13,138元，原業主在1997年6月，以約277.5萬元買入，持貨至今約23年，現轉手帳面獲利約237.5萬元或86%。

●天水圍居屋天祐苑祐寧閣低層6室，實用面積約438方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，原業主已補價自由市場開價480萬元，經議價後減價20萬元或約4.2%，最終以460萬元沽出，實用呎價約10,502元，原業主於2017年8月以約358萬元已補地價購入，持貨3年轉手帳面獲利約102萬元，物業升值約28%。

●屯門澤豐花園2座高層G室，實用面積593方呎，三房間隔，原業主增加議幅，累積減價達30萬元，已補價自由市場成交價550萬元，實用呎價9,275元，稍低市場價成交。

●屯門瓏門6座中層E室，實用面積474方呎，兩房間隔，獲上車客以766萬元購入，實用呎價16,160元。原業主於2017年以約680萬元入市，持貨3年多帳面獲利約86萬元。

●元朗葡萄園貝翠大道單號屋，實用面積2,806方呎，放盤時叫價約4,400萬元，議價後以4,200萬元沽出，實用呎價14,968元，新買家為用家，睇樓大半年時間，感單位價錢合理，即購入單位自住，原業主於2007年以2,804萬元購入上址，持貨13年，是次轉手帳面獲利約1,396萬元離場。

●元朗YOHO MIDTOWN第2座中層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，原業主月前放售上址，吸引區內用家承接，考慮不久決定入市，雙方議價後終以765萬元售出，實用呎價約16,105元，原業主於2010年3月以約288.9萬元購入，轉手帳面賺約476.1萬元，物業升值逾1.6倍。

●元朗翹翠峰1座低層A室，實用面積約580方呎，叫價約660萬元放售上址，吸引區內首置客洽商承接，雙方數度議價後，終以643萬元成交，實用呎價約11,086元，原業主於2014年10月以約445萬元購入上址，轉售帳面獲利約198萬元，期間物業升值約44.5%。

●荃灣海濱花園8座中層C室，實用面積496方呎，三房間隔，叫價640萬元，減價20萬元，隨即以620萬元沽出，實用呎價12,500元。買家為荃灣租客，留意區內放盤已一段時間，見最近放盤有所增加，即把握機會覓盤置業，見業主肯減價，即拍板入市。

●青衣灝景灣5座低層H室，實用面積863方呎，三房連套房間隔，近日以1,350萬元沽出，實用呎價15,643元。原業主於2014年3月以約890萬元購入上址，持貨至今帳面獲利約460萬元，物業升值約52%。

●東涌影岸‧紅本月錄9宗成交，相比上月多50%，屋苑B座極高層I室，實用面積638方呎，屬最大的兩房單位，設有L型巨廳，原叫價960萬元，放盤兩個月，獲用家洽購，議價後減至835萬元成交，實用呎價13,088元。

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