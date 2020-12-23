全球經貿戰：傳意大利電訊集團減少華為5G設備採購

外國傳媒引述消息透露，意大利電訊集團曾在今年初，考慮將5G網絡建設中的無線接取網絡(RAN)設備供應合約，分拆給華為和瑞典的愛立信公司，諾基亞(Nokia)則被排除出供應商，但此安排在經過審查後已改變。

消息表示，在新安排下，愛立信將提供意大利電訊集團大部分的5G RAN設備，而華為和Nokia設備的佔比，約將分別為20%到25%，但減少華為設備百分比的談判仍在進行中。

RAN設備包括連接智能手機和行動網絡的基站和天線。

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