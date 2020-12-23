中美科技戰：中芯恐撐不過1年

他指出，晶片的製造過程中，會有曝光、蝕刻、封裝、測試等各種步驟，若要完成這些步驟，就需要大量先進設備，包括微影機台、蝕刻機等；而目前在半導體設備領域，美國企業的全球市佔率達50%，日本佔30%，美日兩國壟斷了80%的市場，這些設備又沒有替代品。

先前中芯國際在中美貿易戰時看到了風險，因此在前幾個月大量採購相關材料和半導體設備，短期而言，中芯的生存應該不成問題，但令人擔心的是，這些設備都有折舊問題，材料也會用盡。

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