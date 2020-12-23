【悲情樓市】工商舖價插至谷底　農曆年後伺機入市

本港經濟受新冠肺炎重創，今年工商舖物業售價跌至谷底，隨着政府上月底撤銷該類物業的辣招稅，交投有轉活迹象，市場普遍睇好明年物業投資市場，現階段可入市有活化因素的工業大廈單位，以及近期頻現低價的舖位市場。至於商廈物業料仍有輕微跌幅，待農曆新年後料可伺機入市。

中原工商舖資料，今年截至本月中，各類物業交投量及金額均少於去年全年，其中以成交金額跌幅較顯著。工廈及商廈物業今年的買賣總值，分別較2019年低50%與40.5%，商舖亦跌約17%。而該三類物業交投下調幅度僅1.2至34.3%，反映做價明顯向下。

●明年工廈售價升幅料逾5%

該行董事總經理潘志明認為，各類物業中以工廈受疫情影響較輕，該類單位涉及價格較低，與一般住宅相若，但撤辣後印花稅較相宜，故成交宗數錄得增長。而以投資角度來看，價格急跌的舖位值博率更高。該行工商部董事郭楚華認為，明年工廈物業售價有約5%至10%升幅。

而美聯工商舖行政總裁黃漢成稱，受惠於工廈活化概念，該類物業價格跌幅較為輕微，相信跌勢亦差不多喘定，現階段也是合適入市時機。不過，由於未來工廈新供應充裕，如觀塘、九龍灣等空置率仍有約15%，預期做價不會有太大升幅。資深投資者蔡志忠亦指出，疫情過後工廈將會升值，可考慮入市呎價較低水的舊式工廈。

●中區舖位空置率高達20%

此外，疫潮下，舖位市場相信是最受打擊的物業，各個核心購物區出現歷來最多的吉舗，中區空置率更高達20%，西環及灣仔均錄蝕讓逾五成的成交，其中西環加倫臺剛有地舖3年損約192萬元易手。

盛滙基金創辦人李根興表示，現時業主肯大幅劈價，確實是買舖好時機，尤其睇好民生區地舖，因為舖位租戶以本地消費為主，受疫症的影響程度，較倚賴旅客的核心區較細。而且，核心區舖位業主叫價仍然強硬，回報率不高，而民生區舖回報有3至4厘，就可以入市。

至於向來對經濟環境最敏感的商廈市場，美聯工商舖報告指，截至11月份本港50個指標甲級商廈售價已連瀉17個月，累挫近20%。正八集團主席廖偉麟認為，今年商廈跌幅比舖位更大，如金鐘遠東金融中心本月有單位僅以呎價2.2萬元賣出，較該廈最高價紀錄逾6萬元，低超過60%。而未來核心區甲級寫字樓支持位在每方呎兩萬元水平。預期疫苗到港後，市況會好轉，兩個月後料是入市時間。

●迷你戶瑧蓺現首宗蝕讓

二手住宅繼續受壓，市區迷你單位率先「爆煲」。西營盤瑧蓺一個低層單位，劈價後以585萬元售出，3年帳面貶值逾30萬元。

市場消息透露，上述瑧蓺一個低層單位，實用面積216方呎，為開放式間隔，開價620萬元放售，減價35萬元沽，呎價27,083元。據了解，原業主2017年購入，辣招鬆綁後即沽貨，料為該盤首宗蝕讓。

土瓜灣傲形同錄貶值個案，單位為高層D室開放式單位，實用面積205方呎，叫價調低20萬元，以420萬元易手，呎價20,488元。物業約3年多帳面低逾30萬元。

消息另指，堅尼地城加多近山高層一房戶，實用面積378方呎，市傳以968萬元獲承接，原業主持貨約5年，帳面損手逾90萬元。

●名鑄銀主盤9年虧300萬

市場錄豪宅成交，忠誠拍賣指出，尖沙咀名鑄中層K室銀主盤，實用面積816方呎，開價1,550萬元推拍，獲3組客爭購，終以1,700萬元賣出，呎價20,833元。單位約9年貶值約300萬元。

消息稱，中半山好景大廈一個低層單位，剛以2,200萬元沽，呎價1.68萬元，原業主持貨3年，帳面僅升值50萬元，料蝕使費。

此外，新界洋房劈價潮持續。中原譚永康稱，元朗葡萄園貝翠大道單號屋，叫價約4,400萬元，議價後減200萬元，以4,200萬元沽出，呎價14,968元。該行余家堂表示，同區錦綉花園M段3街單號屋，原業主準備移民海外，劈價125萬元，終獲用家以1,275萬元承接，呎價13,421元。

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