美股回穩　道指早段升175點

雖然美國總統特朗普對國會通過的新一輪財政刺激方案表達不滿，但未有威脅否決方案，美股周三(23日)早段回穩，道指升175點，至30,190點；標指升14點，至3,701點；以科技股為主的納指升27點，至12,834點。

美國著名科技投資者、Independent Solution財富管理投資組合經理Paul Meeks看好納指明年表現繼續亮麗，但警告投資者提防兩隻本月才上市的科技股，分別是短期住宿網站Airbnb以及外賣平台DoorDash。他直言DoorDash被瘋狂地高估，其商業模式亦沒有特別之處，又指該公司市銷率高達20倍，較一些良好的軟件公司僅6倍高得多。

自上市以來急漲近54%的DoorDash，股價早段跌1.4%至154.55美元；Airbnb股價跌0.1%至163美元。

其他個股方面，藥廠輝瑞與合作夥伴BioNTech，將向美國政府提供多1億劑疫苗，輝瑞股價早段升0.5%至36.94美元。

聯合利華與Burger King擴大合作關係，向後者供應植物肉作為漢堡用料，聯合利華股價早段升0.6%至58.38美元。

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