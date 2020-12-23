疫下贏家！跨境電商「錢」景情佳　內地海外倉儲需求飆

外地媒體報道，中國內地今年跨境電商行情絕佳，海外倉儲需求火爆，有跨境電商服務企業今年全年無休，無法滿足需求。

所謂的海外倉，是指建立在海外的倉儲設施，在跨境電商中，海外倉是企業將商品透過大宗運輸的形式運往目標市場國家，在當地建立倉庫儲存商品，再根據當地的銷售訂單，第一時間做出反應，從當地倉庫直接進行分揀、包裝和配送。

在疫情期間，內地跨境電商進出口貿易額不降反升，成陸穩外貿的重要力量。中國海關總署數據顯示，今年首三季透過海關跨境電商管理平台進出口1,873.9億元人民幣，較去年同期增長52.8%。

海外倉是跨境電商B2C出口供應鏈上的重要一環，是大大小小的跨境賣家在境外實現本土化營運的重要依託，其業務流程是：跨境賣家將出口貨物透過跨境物流送達海外倉，在電商平台完成銷售後，再經過「最後一哩路」的尾端配送，從海外倉送到消費者手上。

因此，人手短缺、成本增加、派送限制等，種種問題對內地海外倉營運商而言，都是「甜蜜的煩惱」，因巨大壓力背後，是業務量的猛增和美好的「錢景」。

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