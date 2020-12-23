南戈壁中期由盈轉虧
2020年12月23日 22:55
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南戈壁(01878)公布，截至6月30日止，6個月收入錄2,110萬美元(約1.64億港元)，跌69.55%，期內錄得經營虧損320萬美元(2,496萬港元)，而2019年首6個月錄得經營溢利1,510萬美元。
集團解釋，錄得虧損主要由於集團自2020年2月11日起因疫情暫停向中國出口煤炭及中蒙邊境，於3月28日重新開放試行後實施之出口量限制導致銷量減少，及公司於6月7日與First Concept訂立和解協議，錄得商業仲裁撥備460萬美元。
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