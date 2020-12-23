集團解釋，錄得虧損主要由於集團自2020年2月11日起因疫情暫停向中國出口煤炭及中蒙邊境，於3月28日重新開放試行後實施之出口量限制導致銷量減少，及公司於6月7日與First Concept訂立和解協議，錄得商業仲裁撥備460萬美元。

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