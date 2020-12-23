【產經評論】深經濟雄心壯志　港暮年死路一條

近10年深圳在創新科技方面發展冠全國，據其最新落實發展的遠景目標，到2035年經濟總量將較今年翻一番。事實上，深圳聚集了全國最頂尖的創科研發人才，且在法規、監管和市場配套上積極改革，吸引內外資金進駐，競爭力及發展潛力明顯提升。反觀，香港這些年百事無成，人心散亂，經濟倒退，可憐一班廢官毫無危機意識，說要搞「港深雙引擎」、「強強聯手」，自滿自負作風不改。繼續沉淪下去，只怕港深不是共榮共融，而是龜兔易位的結局！

40年前，深圳既無工業，更無金融，而香港當時已是「亞洲四小龍」之首，在貿易、金融及服務業的發展傲視亞洲。可到近10年深圳發展明顯提速，更明確定位拓展創新科技，不論是電子支付、網銀服務、城市管理、新能源應用等，皆是全國典範，連內地正積極推展的數碼人民幣項目也是先試城市。

今年稍早前，國家發改委公布支持深圳建設綜合改革試點首批40條授權事項清單，包括市場化配置、營商環境、對外開放、科技創新等6大範疇，當中不少與香港直接競爭，而最新的發展乃深圳定下15年內的遠景目標，只要能認真配合法治城市示範建議，以及加強知識產權保護等政策，就必能拋離香港，令香港所謂的「獨特優勢」盡失。

所謂「良禽擇木而棲」，深圳如今已是全國科研人才共謀事業發展的首選城市，亦是科研企業匯聚的地方，皆因市內的配套完備，且對創科研發的經費和優惠政策等資源豐富。難怪深圳樓價在全國前列，市內居民難以負擔，皆因其樓市用家不少是來自全國各地的高薪專才，負擔能力較高。隨着中美爭霸，更多中國專才將回流內地發展，相信能為深圳帶來更多人力資源，加快經濟發展步伐。只要經濟質量繼續提升，就毋須擔心高樓價。

反觀香港，遠的不說，近的防疫工作一塌糊塗，不但反應慢，且政策措施往往思慮不周，醜態百出，盡顯廢官離地。不少中產眼見香港政、經、教育、社福全不像樣，紛紛謀移民離港，專才都選擇往內地或海外發展，就連外資金融機構若增聘亞洲區業務人手，首選都不再是香港，足見在人才與企業眼中，香港不再是最吸引的亞洲城市。試問人才遠去，焉能持續發展？

昔日「動感之都」沉淪下去，可預見疫後經濟復甦工作難以樂觀。所謂「此消彼長」，只怕一場疫情，就足以令香港被區內競爭對手進一步拋離。日暮途窮，哀我香江！

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