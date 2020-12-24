【回顧與展望】美匯高位累挫12%　估再跌兩成

疫情爆發初期資金湧入美元資產，美匯指數於3月升見102.992，但聯儲局大舉放水及各地經濟在首輪封鎖後逐步重啟下，美元強勢無以為繼，年底疫苗研發取得進展，更令美匯跌見兩年半新低。美匯指數周三報90.297，自3月高位累跌12.3%，今年以來則跌6.3%，分析員紛紛預期美元明年會延續跌勢。

澳元周三報75.66美仙，較3月份的2003年初以來低位55.1美仙反彈37.3%，今年以來累升7.7%；英鎊周三報1.3419美元，較3月份的逾30年低位1.1412美元反彈17.5%，今年以來累升1.2%；歐元和日圓兌每美元今年以來分別漲8.7%和4.7%。

市場正憧憬疫苗明年可廣泛應用，繼而刺激經濟反彈及鼓勵投資者追逐較高風險資產。花旗策略員包括Calvin Tse相信，疫苗分發將消除所有經濟利淡因素，美元將走上類似2000年代初至中期持續多年的下跌趨勢，更不排除美元單於明年便可能下挫最多20%。

除疫苗突破發展外，花旗指即使全球經濟回復正常，聯儲局貨幣政策仍維持鴿派立場，加上全球其他地方經濟有望較快增長，及資金從美元資產輪動到其他資產，均會對美元構成壓力。該行認為，投資者應押注澳元和挪威克朗上升，因這兩隻商品貨幣會受惠周期性全球經濟復甦。

高盛預期美元未來12個月以貿易加權計將跌6%，該行分析員包括Zach Pandl建議沽美元、買加元和澳元，指出全球經濟復甦將令商品如原油和銅的需求增加，加元和澳元將是10國集團(G10)貨幣中最受惠。

同時摩根士丹利跨資產策略員Andrew Sheets預期美匯指數將跌4%，並預期當疫苗廣泛應用，澳元、紐元、挪威克朗和瑞典克朗表現將跑贏，並料歐元明年底將升見1.25美元。

ING則預期美元明年兌大部分貨幣將跌5至10%，因交易員買入新興市場貨幣追逐利息，而美元會成為主要融資貨幣。美元受壓下，該行預期日圓兌每美元可能短暫升破100水平，明年底目標則為102；英鎊明年底料升至1.42美元；儘管歐洲經濟前景黯淡，但歐元明年仍料升至1.25美元或以上。

惟部分市場人士認為，面對全球疫情反彈及新一輪封鎖對經濟的損害，美元仍具一定吸引力。

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