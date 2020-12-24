【回顧與展望】環球債務首9個月增117萬億

面對世紀疫症，各地政府大灑金錢提振經濟，企業亦紛紛舉債以渡過難關，形成「債務海嘯」。國際金融協會(IIF)數字顯示，今年首9個月，全球企業及政府債務增加近15萬億美元(約117萬億港元)，料今年底將升至277萬億美元，佔全球國內生產總值(GDP)比率達365%新高，遠高於2019年底的320%。

IIF預測，若按過去15年的借貸速度增長，全球債務於2030年底將升至逾360萬億美元。該協會警告，全球債台高築下，未來勢難在不嚴重影響經濟活動的情況下削減借貸。該協會亦指，債務負擔增加在新興市場尤其嚴重，今年來債務佔GDP比率已跳升26個百分點至250%。

儘管面對龐大預算赤字，但對發達國而言，目前無必要急於緊縮開支，因長期利率正處於紀錄低位，意味發達國可以低成本借入資金，年期數以十年計。

透過舉債應對當前危機亦是合理，因若非這樣，或出現大規模企業破產潮及失業率急升。若缺乏有效支持經濟措施，工人可能不願留家，使疫情難以受控及造成更大經濟傷害。

反觀，許多窮國依賴較高息和年期較短的債務。這些國家債台高築有一定風險，疫情期間阿根廷、黎巴嫩、厄瓜多爾和贊比亞等均出現違約，或需債務重組。隨着抗疫開支增加，預料將出現更多違約事件。20國集團(G20)已推出計劃，容許46個最貧窮國家今年延期償債50億美元，國際貨幣基金組織(IMF)亦擬向貧窮國家額外發放資金。

惟摩根大通新興市場研究主管Luis Oganes指，債務過多將導致殭屍銀行和企業出現，阻礙經濟增長。倘新興市場尋求債務貨幣化(Monetise)，購入本身債務，將使通脹風險上升，但如果容許債務攀升，則可能出現通縮。

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