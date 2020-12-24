東方日報B1：揸Cash等仆直　買銀更保值　明年睇升兩成

新冠肺炎肆虐全球，近期更出現變種，必然會令各地央行加緊「放水」來挺住千瘡百孔的經濟，通脹難免加劇。面對銀紙貶值，除了傳統黃金及俗稱「數碼黃金」的虛擬貨幣比特幣會受追捧外，被視為「窮人黃金」的白銀投資價值將更高！再者，由於市場憧憬疫苗廣泛接種後會帶動經濟復甦，白銀會受惠工業需求增加，雙重利好下掀起炒銀潮，有券商看好明年會升穿每安士30美元，較現水平有逾兩成上升空間。

回看銀價在今年3月疫情爆發初期曾跌穿12美元，但很快就跟隨金價反彈而收復失地，並於夏季曾創逾7年新高，直逼30美元，目前於美國周三早段報每安士25.5美元左右。銀價過去數十年經歷兩次大升市，分別在1980年及2011年見頂，前者是由於1970年末期高通脹促使投資者追捧，加上富豪亨特兄弟操控銀價市場，令價格由1978年的5美元，跳升至1980年約49美元；至於最近一次升浪是2008年金融海嘯後跟隨金價攀升，於2011年升至最高約49美元。

儘管白銀與黃金同為貴金屬，具有一定保值功能，惟傳統上銀價在貴金屬牛市初段走勢一般落後金價，直至牛市尾聲，兩隻金屬才齊齊發力。自今年以來，金價升幅居前，與銀價比率一度拉升至120：1，意味銀價有追落後空間。更值得留意的是，白銀的需求主要來自其廣泛的工業用途，約佔60%，多過投資需求的近四成，而且估計80%用於工業的白銀未有循環回收，最終棄置在堆填區，而全球已開採的50億安士白銀，目前只有少於5億安士依然流通，故白銀的潛在供應可能較黃金更緊張。至於白銀作為主要工業金屬之一，近期走勢顯然不及創7年新高的銅價，也反映具炒上空間。

英國研究機構Metal Focus預期，白銀的工業需求將於明年重返2019年水平；投資方面，雖然拜登政府入主白宮，但相信中美關係依然充滿挑戰，加上其他地緣政治風險及通脹預期，投資需求將會推高明年平均金價至每安士2,300美元，當金價再展升浪，策略性買盤將進一步推升銀價，升幅更有望跑贏。

德國商業銀行亦預計，2021年全年白銀平均價格約為26.5美元，到第四季度達最高32美元，全年漲幅料30%。丹麥盛寶銀行大宗商品策略員更大膽預計，銀價在多重因素推動下，可飆至50美元的歷史高位。至於白銀大好友、20多年前曾靠炒白銀大賺一筆的著名投資者Thomas Kaplan，近日重申對白銀前景充滿信心，揚言銀價不但會挑戰昔日歷史高位，更沒有理由不會持續上升，料挑戰100美元大關，潛在升幅近3倍。

Kaplan認為，在疫情爆發前，黃金等貴金屬本已處於牛市，當疫情危機解決後，貴金屬的牛市必會持續，皆因這次疫情讓人們意識到，錢是可以隨意印出來的，貨幣貶值顯然對白銀非常有利。

不過，資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁則認為，銀價相對受金價和美元走勢影響，而且主要用作工業用途，較受經濟盛衰困擾。當早前鐵礦石、銅等基本金屬價格升勢顯著，亦帶動銀價出現較強反彈，但隨着英國疫情失控，銀價亦跟隨向下，故預期短期會維持反覆偏軟，支持位先看24.86美元，較強支持則在22美元。

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