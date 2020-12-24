貴州茅台豪送逾925億人幣股份予國資委
2020年12月24日 00:48
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A股「股王」貴州茅台(600519.SH)公布，接到控股股東茅台集團通知，按貴州省國資委相關要求，有意將貴州茅台約4%股權，共涉5,024萬股股份，以無償轉讓方式，劃歸至貴州省國有資本運營公司（貴州國資）。以貴州茅台周三(23日)收市價1,841.65元人民幣(下同)計，意味是次豪送股份總價值高達約925.24億元。
據貴州茅台的第3財季報告顯示，貴州國資持有3,348.74萬股，持股比例達2.67%。
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