歐股收市向好 戴姆勒漲逾3%

英國現新冠肺炎病毒變種，法國於周三(23日)重新開放了與英國的邊境，要求到達邊境的旅客的病毒檢測結果為陰性。歐股周三(23日)收市向好，英國富時100指數收報6,495點，升42點或0.66%；法國CAC指數收報13,587點，升169點或1.26%；德國DAX指數收報13,587點，升169點或1.26%。

另外，歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾表示，正在做出「最終努力」，以達成與英國的脫歐貿易協議，但在捕魚權方面仍存在分歧。

德國媒體報道，德國汽車巨頭戴姆勒正準備將其貨車部門上市，最早可能在2021年底進行，戴姆勒股價收市升3.32%。

英國房地產開發商British Land以4.01億英鎊向安聯房地產公司出售倫敦西區三棟建築物的75%的權益，股價收漲2.92%。

法國化妝品巨頭歐萊雅(L'Oreal)宣布，同意收購日本護膚品公司Takami，預計交易將在未來幾周內完成。歐萊雅還與Takami品牌所有者Hiroshi Takami續簽了一項長期授權協議，並與他在東京的皮膚科診所簽署了一項合作協議。L'Oreal股價全日升0.63%。

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