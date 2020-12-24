特朗普周三否決7400億美元的國防授權法案

美國總統特朗普周三(23日)否決了一項規模7,400億美元的《國防授權法》，此前參眾兩院均以大比數通過該法案。特朗普抗衡國會的行動，或意到味他與由共和黨領導的參議院出現意見分歧。

國會可以再次舉行投票，並以3分之2的多數票推翻總統的否決。特朗普早前已表明會否決該法案，因他不滿法案的內容，包括其未能包含關鍵的國家安全措施，更直言中國和俄羅斯將從中得益。

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