美股收市：道指升114點　標指結束3連跌

美國總統特朗普對國會通過的新一輪財政刺激方案表達不滿，但未有威脅否決方案，美股周三(23日)窄幅上落，道指收報30,129點，升114點或0.38%；納指一度升34點，創盤中紀錄新高，惟尾市急劇受壓，收報12,771點，跌36點或0.29%；標指結束連續3日跌勢，收報3,690點，升2點或0.07%。

特朗普對於9,000億美元的新一輪財政刺激方案感到不滿，要求國會修改紓困案內容，其中認為向民眾派發600美元少得過分，要求提高到2,000美元。不過，他未有表明會否決該方案，部分緩和了市場擔憂。

如果特朗普否決經濟刺激方案，國會參眾兩院可以以三分之二的多數票推翻他的否決。周一晚間，美國參議院以92票贊成、6票反對的結果批准了這項法案。眾議院更早一些以359票贊成、53票反對通過了這項9,000億美元的議案。

另外，美國疾病預防與控制中心表示，儘管最近英國實施了許多新的旅行限制措施，但最近在該國發現變異新型冠狀病毒毒株可能已經開始在美國傳播，只是尚未檢出而已。

輝瑞表示，將在明年7月前向美國額外供應1億劑新冠肺炎疫苗，使得公司對美國供應的新冠疫苗總量達到2億劑。輝瑞股價反彈逾1%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少8.9萬人，至80.3萬人，少過市場預期的88.5萬人，前一周數字向上修訂為89.2萬人，是9月初以來最多；前周止持續申領人數意外減少17萬人，至533.7萬人，有別於市場預期增至555.8萬人。

另外，美國11月個人收入按月減少1.1%，跌幅大過市場預期的0.3%，以及前一個月的0.6%；期內個人開支跌0.4%，跌幅大過市場預期的0.2%，並扭轉前一個月升0.3%的勢頭。期內聯儲局重視的通脹指標──個人消費開支(PCE)指數和核心PCE指數按月均持平，按年則分別升1.1%和1.4%。

美國著名科技投資者、Independent Solution財富管理投資組合經理Paul Meeks看好納指明年表現繼續亮麗，但警告投資者提防兩隻本月才上市的科技股，分別是短期住宿網站Airbnb以及外賣平台DoorDash。他直言DoorDash被瘋狂地高估，其商業模式亦沒有特別之處，又指該公司市銷率高達20倍，較一些良好的軟件公司僅6倍高得多。

DoorDash股價收報158.22美元，升0.91%；Airbnb則跌3.17%，收報158.01美元。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020