高銀金融復牌　接管人確認已就高銀金融國際中心訂買賣協議

同日，賜譽接管人保國武向公司確認，接管人及買方已就賜譽訂立買賣協議。然而，據稱接管人須對所述協議及其內容嚴格保密，故並無提供更多資料。

該公司董事會在周三(23日)傍晚獲悉，若干媒體報道稱高銀金融國際中心已按超過140億港元的代價出售予FONG Tim(據稱為出售事項同一買方)，公司不便評論報道的準確性，將向接管人尋求有關交易的更多資料。

高銀金融股份申請於周四(24日)復牌。

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