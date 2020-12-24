【專家點評】石醴泉：發達國坐等疫苗引爆消費力

2020是不平凡的一年，環球經濟受新冠肺炎疫症影響而大幅收縮，但美國股市卻在寬鬆貨幣政策和政府救市派錢的幫助下一路向上。其中，科網股因人們在家工作和減少外出等因素屢創新高，而傳統經濟股卻因整體經濟收縮大受影響，更有不少企業因此而倒閉。

即將踏入新的一年，全球經濟會有何變化？以下5點或可參考。

第一，預計環球經濟的V形復甦會在明年出現。市場普遍認為經濟復甦的時間和全民接種疫苗的時間密切相關。其實不用等到全民接種，疫情或許就可以穩定下來。

根據英國帝國理工學院對第一波疫情的硏究，患者年齡每增加8歲，死亡率便增加一倍，40歲以下患者的死亡率小於0.1%，而80歲以上死亡率超過5%。根據計算，50至55歲患者死亡率約為0.38%，若50歲以上的人能接種疫苗，深切治療病房的負荷就會大減，疫情預計也能漸漸平緩，繼而促進經濟重啟。根據聯合國的統計，全球50歲以上人口佔總人口比例為24.2%，以全球總人口78億計，50歲以上居民總數接近19億。

而根據外媒報道，輝瑞、莫德納和阿斯利康藥廠明年新冠肺炎疫苗產量約為53億劑，預計可為26億至31億人口注射，如再加上其他生產商和內地疫苗，相信疫情在明年可望好轉。在過去數月，大批人口留家工作，導致許多發達國家儲蓄率急劇上升，只要疫情一過，消費力爆發出來，經濟V形復甦便指日可待。

第二，弱美元趨勢會持續。美國在肺炎肆虐下，聯儲局採用極寬鬆貨幣政策，政府也用派錢策略，希望減少經濟下陷風險，這導致聯儲局資產負債表規模和廣義貨幣(M2)規模都大舉擴張。如耶倫能順利成為下一任財長，再加上現任聯儲局局長鮑威爾，在兩位「鴿派」人士執政下，寬鬆政策很可能會持續下去，暫時看不到美元弱勢會有改變。從歷史上來看，弱美元有利於亞洲經濟和股市。

第三，通脹回歸可能性增加。今次美國貨幣政策寬鬆程度較2008年金融風暴時有過之而無不及，而今次派錢策略直接增加貨幣政策的效用，導致M2增長創出60年新高，有經濟學家開始擔心通脹回歸風險。

過去十多年，發達國家通脹持續維持在低位，很多投資者已經習慣了低通脹貨幣寬鬆的環境，如通脹真的回歸，對年利率固定的國債收益必然帶來負面影響。而股票市場，優質企業如能有更強定價能力，便可以把通脹轉嫁給客戶，盈利反而有機會因通脹而提升。因此，在通脹回升環境下，悉心甄別企業質素在股票投資中變得尤為重要。

第四，價值股回歸。過去兩年增長股大幅跑贏價值股，特別是在疫症爆發後，投資者蜂擁買進科網類股票。如疫情消退，傳統價值型股票便有機會重新獲得投資者青睞。

第五，美國對華政策不變。在過去4年，美國總統特朗普採用美國優先策略，對中國施壓，希望能減少美國對中國的貿易逆差。拜登明年1月上任，從其鷹派國務卿人選來看，美國對中國政策方向暫時看不到根本性改變。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)

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