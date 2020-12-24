【專家點評】彭偉新：電視機股龍頭值得關注

公司股價在周二急跌，相信是市場對消息過敏的反應，所以現時股價已屬於偏低的估值，尤其是市場給予該公司的目標價中位數為8.5元，較現水平有超過五成的上升空間。集團主席表示會在市場上增持股份，以表示對集團前景的信心。

另外，周二全日錄得共5,950萬元的資金流出，主要相信是因為傳遭美國審查所致，不過，在公司澄清後，相信會吸引投資者重新吸納該股，帶動股價在短期內反彈。

雖然公司股價早前跌穿100天線，但周三已回穩，相信可以先行在短期內收復周二的所有跌幅，投資者可以在5.6元以下買入，短期上望6元，暫時以5.2元作為短期止蝕水平。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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