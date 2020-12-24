【市前重點睇】道指升114點　金價回升

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至90.25；港匯反覆處7.7527；離岸人民幣(CNH)見6.5783；美元兌日圓報103.53；歐元企1.2194；英鎊處1.3510。金價報1,872美元。布油力守51美元；紐油徘徊於48美元。道指期貨升逾40點。

●港股ADR指數大致靠穩，按比例計算，收報26,413點，升70點或0.27%。

●即月恒生指數夜期收報26,370點，升45點，高水27點，成交13,207張。

●美國總統特朗普否決了一項規模7,400億美元的《國防授權法》，此前參眾兩院均以大比數通過該法案。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少8.9萬人，至80.3萬人，少過市場預期的88.5萬人。

●美國11月個人收入按月減少1.1%，跌幅大過市場預期的0.3%。聯儲局重視的通脹指標-個人消費開支(PCE)指數和核心PCE指數按月持平，按年則分別升1.1%和1.4%。

●美國11月新屋銷售按月意外大跌11%至以年率計84.1萬間，有別於市場預期升至99.5萬間。

●紐約2月期油收報每桶48.12美元，升1.1美元或2.34%；布蘭特2月期油收報每桶51.2美元，升1.12美元或2.23%。

●紐約2月期金收報每安士1,878.1美元，升7.8美元或0.4%，結束連續3日下跌。

●英國富時100指數收報6,495點，升42點或0.66%；法國CAC指數收報13,587點，升169點或1.26%；德國DAX指數收報13,587點，升169點或1.26%。

●【回顧與展望】

●山頂文輝道豪宅地皮以120億元售出，每方呎樓面地價逾4.6萬元，中標財團為九倉。是次做價創住宅官地呎價新高，並較估值上限高逾10%。

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