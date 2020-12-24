五礦資源秘魯礦場有示威堵路 生產或被迫下降

然而，由於堵路對員工及物資供給造成影響，如果無法達成解決方案，存在生產從本周起逐漸被迫下降的風險。

根據Las Bambas現有時間表，此次堵路將造成部分精礦發貨的延遲。某些供應合同已宣布不可抗力，其中包括公路和鐵路運輸服務合同。

此次抗議活動涉及Velille有關社區一小部分人提出的額外補償要求，以及所謂針對未履行社會和環境承諾的索賠要求。集團正在與秘魯總理辦公室以及秘魯能礦部的代表們一道，積極尋求與Velille有關成員展開建設性對話。公司將繼續致力於和平解決當前問題。

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