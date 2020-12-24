【股民熱話】2020年10大升幅股 你識幾多隻？
2020年12月24日 08:00
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今日(24日)就是平安夜，尚有一周就迎接新的一年了！2020年港股波動頗大，截至12月23日，恒指高位在年初的29,174點，低位在3月的21,139點，高低波幅達8,035點。至於個股表現，以下是10大主板升幅個股，累計升幅達4至6.8倍，你識得幾多隻？
2020年主板10大升幅個股一覽：
股份/現價(元)/今年以來累計升幅(%)*
1. 五菱汽車(00305)/2.05/+688
2. 阜博集團(03738)/17.36/+675
3. 雅迪集團(01585)/15.34/+648
4. 美蘭空港(00357)/39.5/+614
5. 廣澤國際(00989)/0.52/+566
6. 亞太絲路(00767)/0.375/+546
7. 福萊特玻璃(06865)/30.85/+499
8. 金石投資(00901)/0.295/+467
9. 比亞迪股份(01211)/197.4/+410
10. 保利協鑫(03800)/1.5/+408
* 數據截至12月23日
老實講，呢10大升幅個股中，相信最多股民熟悉的，是股神巴菲特都有份投資的比亞迪股份(01211)，該股股價由年初唔到40元一股，炒到上11月高位見210元，被視為中國電動車第一股！
問心，筆者對比亞迪的電動車技術，信心不足。不過，股市投資風尚，炒的往往是一份憧憬，新業務實際表現如何，既是未知之事，一日未有事實都照炒可也，最重要是股票貨源夠乾，且炒作資金到位。所以，炒中資股，想賺大錢，永遠不能太清醒，要懂得欣賞和融入「動聽」故事，才能全情投入炒作。
講番比亞迪，由於該股擬增發H股集資，相信一日未成功向市場伸手集資，股價會維持在高位。睇圖其股價在200元水平樓上已做了三頂，要破頂都係等集資後；但集資後又會唔會見光死，就要睇到時市況如何。筆者認為，若然真係睇好電動車概念，2021年可押注吉利汽車(00175)，都唔會呢個價高追比亞迪了！
東網產經專欄作者 帥哥
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