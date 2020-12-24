【股民熱話】2020年10大升幅股　你識幾多隻？

今日(24日)就是平安夜，尚有一周就迎接新的一年了！2020年港股波動頗大，截至12月23日，恒指高位在年初的29,174點，低位在3月的21,139點，高低波幅達8,035點。至於個股表現，以下是10大主板升幅個股，累計升幅達4至6.8倍，你識得幾多隻？

2020年主板10大升幅個股一覽：

股份/現價(元)/今年以來累計升幅(%)*

* 數據截至12月23日

問心，筆者對比亞迪的電動車技術，信心不足。不過，股市投資風尚，炒的往往是一份憧憬，新業務實際表現如何，既是未知之事，一日未有事實都照炒可也，最重要是股票貨源夠乾，且炒作資金到位。所以，炒中資股，想賺大錢，永遠不能太清醒，要懂得欣賞和融入「動聽」故事，才能全情投入炒作。

東網產經專欄作者 帥哥

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