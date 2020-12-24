【專家點評】恒指缺乏方向　投資者宜觀望

英國出現新冠肺炎病毒變種，傳播效率高出七成，環球多國及地區都禁止英國航機抵達。確診個案和死亡人數稱冠的美國，卻未禁止英國航機往返，變相打開大門迎病毒。

歐洲金融市場上周五未見反映病毒變種事件。同日為美股4重結算日，沒有預期之內的大波動出現，反而本周一才以閃電式急挫開局，收市則倒升。歐洲3大指數同日報跌，但主角英國的倫敦富時指數只跌0.38%，周二升0.57%，追回先前跌幅。

臨近聖誕和新年，全球人流再陷冰封。金融市場雖短線未見反應，宜留意新年假後歐洲金融指數表現。歐洲央行於明年首季繼續寬鬆政策，美匯指數料於90附近徘徊。

港股恒生指數仍受制於10天和20天移動平均線，缺乏方向，今天為假期前夕，只剩半個交易日，投資者採觀望態度。近期資金流入半新股，炒得翻天覆地，估值呈現超買，宜小心。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，作者及其客戶持有港鐵)

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020