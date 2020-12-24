【專家點評】鄧建初：作息定時有序才有財富臨門

好朋友告知，一位初哥也認識但不稔熟的超級大經紀離世，心中不禁感到惆悵惋惜。筆者入行之時，他已是一間知名大證券行內生意最大的經紀。敬業樂業，成功之處是自己從不參與炒賣股票，只做貼心客戶服務，更是全天候式隨傳隨到，不時陪伴大客戶傾心事至天亮。交際手段圓滑，經常聯絡一大群客戶互相介紹認識，得到一眾客戶的歡心。他曾說要趁後生搵多個錢，事實上，90年代月入逾百萬元，令人羨慕不已。他勤力的程度，非一般普通經紀所能及。精通五國語言，聯絡客戶自有一定優勢。由早上股市開市時段，工作至下午收市，回家稍事休息，晚飯後又重回公司睇外匯，甚至睇埋美股至深夜。長年累月的熬夜耗神，黑眼圈甚為嚴重，初哥猜想應是睡眠不足，健康透支。但願他一路好走，在另一國度做個快活人。

講到外匯，回顧陳年往事，初哥自90年代經營快餐店失敗後，跟隨哥哥在慈善伶王開設的外匯公司當起外匯經紀來。每天早上八時返工，至凌晨三、四時才拖着疲乏的身軀回家。經過半年時間，整個人也消瘦不少，開始擔心長此下去，對健康會有嚴重影響。剛巧舊上司力邀回巢，於是重返地產公司重操故業，起居生活習慣回復正常。後來預計前途有限，於是下定決心考取牌照當起股票經紀，算是揀對了適合自己性格的行業。

從事股票經紀初期，亦有看即市美股走勢表現。一段時間後，初哥發覺睡眠質素欠佳，大升固然興奮莫名，大跌忐忑不安產生恐懼感，腦細胞過於活躍，弄至失眠。想深一層，既不炒美股，何必看至深夜？明天一早起床，看財經新聞不是一樣可以了解清楚嗎？而且養足精神，看盤時不會有睡意，習慣養成了，壓力感自然大減。

初哥以往曾有參與推介活動，由於聽覺不靈光，在公眾場合反應遲鈍，答非所問，更鬧出不少笑話。久而久之，遇着一大班人聚會，似患上恐懼症般，惟有減少晚上應酬，因此失去了成為超級大經紀的機會。然而經過了多年炒股經驗，對短炒技巧自有一套模式，現在更昇華至無壓力狀態下炒股，進退有度，蝕錢時只當交易成本而已，正如老友周顯大師所言，經常贏錢就是投資，時常輸錢就是投機行為。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020