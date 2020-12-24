港股回穩　滙豐力撐　小米再創新高

港股在平安夜半日市走勢反覆，恒生指數早段跌過百點後倒升，暫於26,400點水平爭持。國企指數跌30點；科技指數回吐逾200點，跌幅近3%，主板成交640億港元。

瑞聲科技擬分拆誠瑞光學獨立上市，股價曾飆近一成，暫升幅收窄至7%。舜宇光學亦飆5.5%，是表現最佳兩隻藍籌。

滙豐控股升2.5%撐市，股價重上40元。內銀股亦反彈，工、中、建三大行升0.4%至1.8%。香港交易所創新高，暫飆2.6%高見414.4元。

阿里巴巴因壟斷被立案調查，股價急挫7.5%，是表現最差藍籌；美團及騰訊跌2.7%及1.3%緊隨其後。京東集團及京東健康回吐2.8%及10.8%。小米集團再創新高，暫升1.2%報32.3元。

【09:21】滙豐重上40元 阿里急挫

港股周四(24日)平安夜半日市，恒生指數低開不足1點，報26,342點；國企指數低開19點或0.1%，至10,463點；恒生科技指數低開77點或0.9%，報8,348點。

大型科網股向下，涉嫌壟斷被立案調查的阿里巴巴低開3.3%，跌至240港元；騰訊跌0.1%；美團跌0.7%；小米集團跌0.3%；京東集團跌2.1%。上市後連番破頂的京東健康回吐4.1%。

舊經濟股撐市，滙豐控股升1.6%，重上40元；建設銀行和工商銀行分別升0.5和0.2%，友邦保險則跌0.2%。

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