壹傳媒股價曾升逾7%　各界促證監會交代調查結果

壹傳媒股價自8月份黎智英因涉違《港區國安法》被捕後大幅波動，至今已超過4個月，但證監會調查尚未有結果，亦未有交代進展。之後亦多次出現不尋常異動，各界要求證監會加快調查進度，並促其他財金部門主動介入調查，以保障投資者權益。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為，香港證監會責無旁貸，必須「做返啲嘢」，保障投資者權益。由於每次黎智英「有事」，壹傳媒股價都會異動，當中有問題，證監會有責任調查背後原因，查明發生的事情。

他直言，無論證監會的調查結果如何，股價異動是否有問題，都應該適時公布，讓大家有個「知」字，而非沒有任何更新，強調須提高處事透明度。鄧重申，壹傳媒的基本面未有改變，同時提醒投資者小心該股風險甚高，不宜沾手。

經民聯金融服務界議員張華峰稱，壹傳媒股價的波動屬史無前例，行內人對證監會遲遲未有行動均感奇怪。他更曾去信證監會投訴，該會僅獲回覆正在關注事件，未有交代是否正進行調查。張提到，每逢黎智英被捕或出庭，壹傳媒當日股價的波動會特別大，這種情況極不尋常，並指若然以往有這類情況，證監會通常很快有行動，但今次卻遲遲未有行動，他形容情況「很特殊」。

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