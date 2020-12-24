美心集團低調新增7品牌　圖「洗底」救亡

香港最大型飲食集團之一的美心集團自去年被標籤為「藍店」後，生意大受打擊。據悉，美心近期新增了7個商標經營餐廳及外賣網店等，冀以新品牌翻身。

根據知識產權署的商標記錄顯示，美心以「MAXIM’S CATERERS LIMITED」為申請人，今年初起登記了包括「便當日子」、「CHICK IN A BOX」、「POP N'GRILL」、「香港美心拔絲蓮蓉月餅」、「Eatizen」、「DUCKEE園中鴨子」及「Homebake」等商標。根據美心官網，「CHICK IN A BOX」及「便當日子」顯示的地址學同系的餐廳相同，相信是利用集團現有資源，以新品牌另謀出路。

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