駿隆：12月MPF人均賺4470元　大中華股票基金表現佳

駿隆強積金顧問指出，疫苗的生產取得突破性的進展，令市場投資氣氛迅速改善，2020年12月強積金回報報捷，月內每人平均盈餘4,470港元，年初至今則人均賺23,123元，而今年表現最佳之股票類別為大中華股票基金，平均回報為21.7%。

駿隆集團常務董事陳銳隆稱：市場預期央行量寬及財政政策措施將維持，令股市表現與經濟基本因素情況出現持續脫鈎，預期疫苗可大規模生產時，舊經濟板塊將會持續改善。債券價格亦持續高企，長債出現持續調整迹象，投資者要留意中美關係對中港股市的影響。長線可根據自身風險承受能力分段吸納新舊經濟比例平衡的股票類別基金。

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