農業農村部：料農產品總體價格呈現季節性波動上漲走勢

中國農業農村部市場與信息化司司長唐珂稱，在節日消費拉動及生產流通成本增加支持下，預期農產品總體價格將呈現季節性波動上漲走勢，但大漲可能性不大，且需要持續關注後期低溫雨雪天氣、疫情對農產品正常產銷的影響。

農業農村部又指，從元旦春節形勢來看，主要「菜籃子」品種產能和供給是有保障的，其中豬價小幅上漲後有望趨穩；下一步將採取針對性措施，做好節日期間重要農產品生產供應工作，防止因突發疫情或災難性天氣導致的產銷銜接不暢問題，切實保障城鄉居民「菜籃子」產品需求。

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