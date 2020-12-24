港股格局：藺常念料拜登上場利好股市
2020年12月24日 10:44
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港股周四早間先跌後回升，智易東方證券行政總裁藺常念表示，在疫情持續以及美國總統特朗普續針對中資企業下，料恒指續於26,000至27,000點之間上落。
他指現時炒股不炒市，當中可首選國策受惠股，如保利協鑫能源(03800)及比亞迪股份(01211)。新經濟股則宜揀選二線股如微盟集團(02013)，並避開受制反壟斷法的龍頭股，包括周四早間下挫超過7%的阿里巴巴(09988)，料阿里短期走勢已轉差。
他補充，隨着特朗普明年退場，美國候任總統拜登上場，料中美關係將緩和，對明年港股有利。部分低殘股份如中國移動(00941)、中國海洋石油(00883)、中芯國際(00981)及中國海外發展(00688)亦可博有較大的潛在反彈。
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