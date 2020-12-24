港股格局：郭家耀料短期難有突破 阿里或下試220元
2020年12月24日 10:47
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，市場對美國最終落實新紓困方案仍然樂觀，加上對疫苗仍有寄望，因此外圍氣氛仍未見逆轉。至於港股近期相對落後，大市維持上落形態，恒指大致在26,000至26,500點徘徊。他相信長假期前後，市況難有太大突破，料維持在26,000至26,800點之間上落，後市要到新年後才會有明顯方向。
汽車股近期維持強勢，郭指要留意短期會否有回調風險。至於長線而言，他較看好吉利汽車(00175)，認為其自主品牌銷售理想，加上回A概念，以及在電動車方面亦表現出色，料可支持股價尋頂，不妨趁回調低吸。
郭又指，內地市場監管總局依法對阿里巴巴集團涉嫌壟斷行為立案調查，市場擔心阿里巴巴(09988)生意受到影響，同時其金融平台螞蟻集團亦被約談，顯示中央加大監管力度。參考數年前，騰訊(00700)遊戲業務被監管，當中過程需醞釀約一年時間，當時騰訊亦經歷大幅調整。雖然消息未對阿里業務帶來即時影響，但始終受監管陰霾困擾，股價短期難有反彈空間，有機會下試220港元水平。至於長線投資者，亦毋須急於買貨，或待股價進一步調整才分段吸納，現水平宜先作觀望。
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