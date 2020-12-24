港股格局：郭家耀料短期難有突破 阿里或下試220元

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，市場對美國最終落實新紓困方案仍然樂觀，加上對疫苗仍有寄望，因此外圍氣氛仍未見逆轉。至於港股近期相對落後，大市維持上落形態，恒指大致在26,000至26,500點徘徊。他相信長假期前後，市況難有太大突破，料維持在26,000至26,800點之間上落，後市要到新年後才會有明顯方向。

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