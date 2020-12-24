【高盛推介】阿里5日累跌逾1成 留意貼價認購及遠牛證
2020年12月24日 10:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴(09988)昨日跌約0.2%，今早繼續下跌。早上低開見240元後隨即失守，並且跌幅擴大，最低見228.6元，為五個半月低位。現報229.2元，跌約7.7%，為連續第五日下跌，累計至今跌超過10%。內地日前出台社區團購「九不得」新規，禁壟斷、低價傾銷等。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向認購證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,860萬元。而認沽證於過去5個交易日則共錄得約1,030萬元資金流入。牛熊證方面，則見牛證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,290萬元。熊證於昨日更錄得約3,200萬元資金流入。
由於阿里的連日下跌，市場上部分認購證已得價外。一般而言，越價外的產品對正股的敏感度會較低。因此投資者在部署認購證時，建議選擇更能跟蹤正股表現的貼價證。例如可留意屬行使價260元以下、6個月期以上產品中，槓桿最突出，屬貼價的中年期阿里購(26936)，行使價250.2元，2021年06月23日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、行使價260元以下、6個月期以上產品中，槓桿最高。高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨阿里購(18374)，行使價262.08元，2021年02月22日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿、低街貨。牛證方面可留意屬遠牛的阿里牛(63962)，與現價有超過10%收回距離，收回價200元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率7.0倍，超過10%收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約4%，年期約5個月的貼價阿里沽(25150)，行使價221.08元，2021年05月24日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、中年期、低街貨。熊證方面可留意屬遠熊的低面值阿里熊(57746)，與現價有約51元收回距離，收回價280元，行使價282元，換股比率500，槓桿比率4.3倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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