【專家點評】鄧澤堂：昆侖能源可留意
2020年12月24日 10:55
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恒生指數公司就恒指優化向市場發出諮詢文件，文件中建議將恒指成分股數目增至65至80隻，並提出將成分股權重上限由目前的10%調低至8%，同股不同權或第二上市成分股權重則由5%升至8%，同時亦建議大型上市新股日後可迅速被納入為恒指成分股，可開始留意有機會列入指數的大市值成分股。
昆侖能源(00135)公布，落實向國家管網出售管道資產，包括北京管道公司60%及大連LNG公司75%股權，現金對價408.86億⼈⺠幣。交易評估增值約194.68億⼈⺠幣，其中，歸屬⼤股東中石油(00857)的評估增值105.87億⼈⺠幣。所得現金約370億元⼈⺠幣，其中約50%將用於派發股利；40%用於開拓天然氣終端銷售業務；餘額⽤作償還債務及⼀般營運⽤途。交易後，公司不再持有北京管道及大連LNG任何權益，將更專注於天然氣終端業務，集中發展城市燃氣、交通領域LNG利用等業務。消息利好股價，可留意。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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