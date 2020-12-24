港股格局：許繹彬料續牛皮 港交所可憧憬
2020年12月24日 10:55
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恒指周四先跌後升，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股短期受假期因素主導，交投難有作為，大市須待明年靜候突破。
他續指，在聖誕長假前夕港股牛皮靠穩，但領軍份子騰訊控股(00700)繼續「冬眠」，幸大市獲香港交易所(00388)帶動，利好因素包括市傳「南向債券通」加快推出，以及多隻具分量新股及中概股將排隊於明年上市。
他補充，騰訊有份投資的「醫渡雲」及「快手」料明年初上市集資，承着京東健康(06618)上市後表現出眾，相信會帶挈從事線上醫療診斷服務商「微醫集團」乘勝狙擊，相信明年經濟前景儘管未明，但新股市場料不愁寂寞。港交所近日股價如此強勢，絕非空穴來風，倘若股價有調整，是博反彈之首選。惟病毒無情，或持續變種及繼續蔓延，會再一次令全球經濟復甦蒙上陰影，資本市場亦勢必再次遭殃，投資者切勿掉以輕心。
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