【高盛推介】注意假後指數裂口風險 吼貼價牛熊證
2020年12月24日 11:04
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚繼續個別發展，當中道指及標普500指數上升。恒指昨日反彈升223點，今日半日市則見早段最多跌122點後反彈。觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金轉向部署熊證，錄得約9,200萬元資金流入，並且見各個收回區域的產品皆有資金流入。
由於港股有今日半日市後，將會踏入為期三日的聖誕節長假期。但部分其他市場仍會開市，相關變動可能會影響下周一港股開市水平。因此投資者在選擇以牛熊證作過夜部署時，宜多注意假期後的指數裂口風險。
投資者如計劃即市部署，牛證方面可留意屬貼牛的恒指牛(56775)，與現價有約400點收回距離，收回價25,968點，行使價25,868點，換股比率10,000，槓桿比率39.2倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。並可留意收回價稍遠，屬活躍條款的恒指牛(53802)，收回價25,657點，行使價25,557點，換股比率10,000，槓桿比率26.6倍，活躍條款。熊證方面可留意屬貼熊的恒指熊(60063)，與現價有約200點收回距離，收回價26,587點，行使價26,687點，換股比率10,000，槓桿比率80.7倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。並可留意收回價稍遠，屬活躍條款的恒指熊(50576)，收回價26,738點，行使價26,838點，換股比率10,000，槓桿比率56.1倍，活躍條款。
投資者如計劃持貨過夜，牛證方面可留意屬遠牛的活躍條款恒指牛(52335)，與現價有約1,000點收回距離，收回價25,368點，行使價25,268點，換股比率10,000，槓桿比率20.5倍，活躍條款遠牛。並可留意收回價更遠，屬低面值的恒指牛(53790)，收回價25,000點，行使價24,900點，換股比率20,000，槓桿比率16.4倍，低面值遠牛。熊證方面可留意收回價在27,000點以上，屬熱門條款的恒指熊(56664)，與現價有約650點收回距離，收回價27,038點，行使價27,138點，換股比率10,000，槓桿比率34.8倍，熱門條款遠熊。並可留意收回價更遠，屬活躍條款的低面值恒指熊(53810)，收回價27,750點，行使價27,850點，換股比率20,000，槓桿比率18.1倍，活躍條款、低面值遠熊。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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