阿里與京東「二選一」！有咩恩怨情仇？
2020年12月24日 11:10
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（Getty Images圖片）
阿里巴巴(09988)近日因為實施「二選一」等涉嫌壟斷行為，遭市場監管總局立案調查，導致股價急挫。而甚麼是「二選一」呢？原來是指商家只能在阿里巴巴與京東之間二擇其一；兩者鬥爭事緣於2012年，阿里巴巴恐怕遭當時在家電及數碼行業佔據一半市場以上的京東打壓，於是利用入股蘇寧來補全自己於家電市場的弱項。
翌年2013年，天貓開始針對京東要求服裝類商戶「二選一」，其後年年加大壓力，打擊京東的服裝類業務。此外，2015年崛起的拼多多，亦於2018年受淘寶打壓，迫使服裝類商家二選一。
惟京東亦非「善男信女」，曾有報道指其要求平台上的商家提供比競爭對手更多的促銷及優惠。2017年，京東更以「天貓濫用市場支配地位逼迫商戶二選一」，將天貓告上法院，隨後將唯品會及拼多多申請列為起訴一方。據悉，該案上月底於北京市高級人民法院內不公開質證。
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