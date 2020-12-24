阿里與京東「二選一」！有咩恩怨情仇？

翌年2013年，天貓開始針對京東要求服裝類商戶「二選一」，其後年年加大壓力，打擊京東的服裝類業務。此外，2015年崛起的拼多多，亦於2018年受淘寶打壓，迫使服裝類商家二選一。

惟京東亦非「善男信女」，曾有報道指其要求平台上的商家提供比競爭對手更多的促銷及優惠。2017年，京東更以「天貓濫用市場支配地位逼迫商戶二選一」，將天貓告上法院，隨後將唯品會及拼多多申請列為起訴一方。據悉，該案上月底於北京市高級人民法院內不公開質證。

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