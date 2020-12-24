港元拆息︰1個月回升至0.25厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息報0.037厘；1星期跌至0.068厘；與樓按相關的1個月回升至0.25厘；3個月為0.36厘。

24/12/2020

隔夜 0.03774厘

1星期 0.06893厘

2星期 0.15429厘

1個月 0.25000厘

2個月 0.28589厘

3個月 0.36304厘

6個月 0.54339厘

12個月 0.70286厘

23/12/2020

隔夜 0.03810厘

1星期 0.06935厘

2星期 0.13304厘

1個月 0.24321厘

2個月 0.28518厘

3個月 0.37643厘

6個月 0.54339厘

12個月 0.70357厘

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