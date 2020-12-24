工信部：續推進內地5G技術研發試驗　開展6G願景研究

工信部新聞發言人聞庫表示，今年5G用戶數量增長非常快，5G終端連接數已超過2億，下一步將會同相關部門進一步優化數據中心建設佈局，提升應用發展水平，以有力支持5G和各行各業的數字化發展的需求。

他指出，要強化技術創新，持續推進5G技術研發試驗，加快晶片模組等技術產品的成熟，增強產業基礎支撐能力，加大毫米波試驗力度，促進毫米波產品成熟等，並要展望未來，開展6G願景研究，促進移動通信產業可持續發展。

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